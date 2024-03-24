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Nacvark
США решительно осудили теракт в «Крокус Сити»
Во время террористического акта погибло 133 человека, 140 пострадали.

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Ещё позавчера в Соединённых Штатах Америки заявили о своей непричастности к террористическому акту в в российском торгово-выставочном и деловом центре «Крокус Сити», в результате которого погибло 133 человека и ещё 140 пострадали. Американские власти считают, что за совершением теракта стоит «Исламское государство» (ИГИЛ*)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты Америки осуждают чудовищный теракт в Москве и выражают свои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких, был ранен или пострадал в результате «бессовестных нападений на невинных гражданских лиц»

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Американская чиновница также заключила своё сообщение на официальном сайте Белого дома словами: «ИГИЛ* - общий террористический враг, которого необходимо победить повсюду»

На текущий момент в России не установили организаторов террористического акта, но есть информация о задержании террористов.

В связи с произошедшими событиями, американские власти призывают американцев воздержаться от поездок в Россию и предлагают своим гражданам покинуть страну как можно быстрее.

*Признана террористической организацией и запрещена на территории России.

#россия #сша #крокус сити
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Российский посол рассказал об отсутствии взаимодействия США с Россией по теракту в «Крокус Сити»
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