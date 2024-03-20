Всё из-за денег. По другому и быть не могло.

Недавно кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о нежелании защищать Европу силами американской армии, если страны-участники НАТО не будут выполнять свои обязательства, своевременно и в полной мере внося взносы в североатлантический альянс. После этого в европейском сообществе обеспокоились насчёт собственной безопасности.

Американский политик в интервью GB News объяснил, что он не отказывается защищать такие места, как Польша или другие страны Восточной Европы, но он хочет, чтобы американцы платили лишь свою справедливую дою, а не 90 - 100% финансирования всего НАТО, как было раньше.

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Трамп также указал на интересную тенденцию, по которой после его заявлений страны-участники начали резко наращивать свои расходы на оборону. Он считает, что его жёсткая позиция в отношении стран-должников военного блока сделала североатлантический альянс сильнее. Примечательно, что с 2022 года многие члены НАТО, включая ту же Польшу, поставили перед собою цель нарастить расходы на оборону на фоне небезопасной ситуации в Европе.

Дональд Трамп подчеркнул, что НАТО в первую очередь нужно именно Европе, а не Соединённым Штатам Америки, поскольку штаты и так способны себя защитить, тем более от некоторых проблем их огораживает океан. В случае с европейцами - придётся справедливо платить по счетам, не рассчитывая на бескорыстную помощь без расход на оборону.