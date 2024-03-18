Французский президент подчеркнул, что брать на себя инициативу в подобном он не желает.

Президент Фрациии Эммануэль Макрон, недавно допускавший введение западных войск на территорию Украины, в этот раз допустил проведение наземных операций НАТО, какими бы они ни были, для противодействия российским силам.

Французский президент подчеркнул, что сила Франции позволяет это сделать и главная обязанность Парижа - подготовиться ко всем возможным сценариям. При этом политик добавил, что лично он не желает прибегать к таким мерам и инициировать подобные процессы, однако подготовка всё же необходима.

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Politico уже сообщали, что сейчас во Франции проходят масштабные учения, целью которых является подготовка к широкомасштабному сражению в Европе. В полевых условиях французские военные имитируют различные сценарии и боевые задачи, с которыми могут столкнуться в случаев реальных боевых действий. Отмечалось, что французское командование подходит к подобным учениям с особой серьёзностью.

Ранее издание The Telegraph писало, что последние высказывания Эммануэля Макрона по Украине - лишь попытки вернуть стратегическое лидерство в Европе на которое покусилась Германия, хотя в своё время она признала его за Парижем, ограничив себя экономическим лидерством в Европейском союзе.