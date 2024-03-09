Кого французы видят своим противником - не уточняется, но тут вроде бы итак всё понятно.

Издание Politico пишет, что Франция отрабатывает навыки по ведению полномасштабных боевых действий в Европе против врага, сравнимого по огневой мощи с французской армией.

Полковник Аксель Денис, руководящий центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции, сообщает американскому изданию, что боевые действия на украинских территориях фактически вернули подготовку Европы к полномасштабной войне. К этому вопросу французское командование подходит действительно, с большой ответственностью.

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В материале Politico отмечается, что условия подготовки французских военных максимально приближены к реальности, вплоть до реалистичных эффектов: воспроизводится звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду расположены мины, а связь между подразделениями может быть оборвана без каких-либо предупреждений во время выполнения условной задачи.

В качестве тренировочной площадки используется лагерь площадью 120 километров², что, на минуточку, превышает площадь Парижа. В этом месте подразделения французской армии, в частности пехотные, артиллерийские и моторизованные войска могут проводить совместные учения. Помимо этого, на полях данного лагеря ежегодно тренируют два десятка французских танков Leclerc.

До этого момента, военная доктрина Франции подразумевала ведению боевых действий лишь против малочисленных террористических групп в Африке и Афганистане, но сейчас речь о подготовке к крупному столкновению с сильным противником. Не уточняется, в ком именно французы видят своего врага, но можно предположить, что французская армия подготавливает себя ко встрече с Россией на поле боя.