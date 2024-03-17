Издание пишет, что Берлин нарушил имеющееся с Парижем джентльменское соглашение, по которому Германия удерживает экономическое лидерство в Европе, а Франция - стратегическое.

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины стали крайне неожиданными, ведь за два года, Париж не брал на себя инициативу в военных вопросах. Всё это поднимает вопрос о том, почему французский президент так резко решил превратиться из голубя в орла, заняв противоречащую всему Западу позицию касаемо невмешательства в российско-украинский конфликт.

Издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце и Бундестаге, сообщает, что таким образом Макрон хотел продемонстрировать свои стремления вернуть доминирующую силу в Европе. Дело в том, что между такими крупнейшими странами Европейского союза, как Германия и Франция, было заключено джентльменское соглашение, в ходе которого Берлин берёт на себя экономическое лидерство, а Париж - стратегическое.

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Однако сейчас границы оказались крайне размыты и стало заметно, что стороны пытаются вторгнуться во владения друг друга. Своими заявлениями по Украине французский президент пытается проявить роль европейского стратегического лидера, потеснив Германию. Случай с «не исключением» отправки западных войск лишь доказывает это, ведь Макрон понимал, что Шольц возмутится ситуацией.

Правда, вряд ли слова без реальных действий как-то смогут поспособствовать цели Эммануэля Макрона вернуть своё лидерство в Европе, особенно после его оправданий о нежелании вмешиваться в боевые действия на украинских территориях и повышать эскалацию конфликта.