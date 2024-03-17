Французский президент поделил отношения с российским коллегой на два этапа, первый до 2022 года и второй - после этой даты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил то, как менялись за последние семь лет (2017 - 2024) его рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поделил их на два условных этапа - до 2022 года (2017- 2022 годы) и после (2022 - 2024 годы)

Французский президент напомнил, что в первом этапе их политических отношений он много коммуницировал с российским коллегой, встречаясь в разных форматах и на разных локациях: во Франции, в России, на международной арене. Более того, президенты достаточно часто созванивались с друг другом, а в 2019 году Макрон даже организовал в Париже встречу украинского президента Владимира Зеленского с Путиным в формате «Нормандской четвёрки»

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Он утверждает, что тогда Европа пыталась предложить российскому президенту начать диалог о безопасности Европы, но пришла новая фаза - после февраля 2022 года. С тех пор Эмманюэль Макрон размышляет над тем, какая может быть стратегическая позиция Франции и убеждается, что ситуация как никогда сложная.

Макрон подчёркивает, что он восхищён действиями Украины, но на поле боя очень большие потери и Россия смогла перестроить свою экономику на долгосрочную перспективу с учётом новых вызовов, тогда как в 2024 году на международной арене одни неопределённости.

Ранее The Telegraph, ссылаясь на свои источники, писали о том, что последние высказывания французского президента - лишь попытки вернуть стратегическое лидерство Франции в Европейском союзе, которое она уверенно удерживала до недавних пор.