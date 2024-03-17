Британские власти пока что ещё не ввели в эксплуатации данное оружие, но даже когда это произойдёт, планов по размещению его на украинских территориях не имеется.

Лазерное оружие имеет существенные перспективы развития как средства противовоздушной обороны, поэтому его разработкой заняты в Соединённых Штатах Америки, Великобритании, Китае и России. Так, например, в январе 2024 года была протестирована британская лазерная система DragonFire, которая способна наносить удар по любой видимой цели. Примечательным является и то, что один лазерный выстрел оценили всего в 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 тысяч долларов)

Министерство обороны Великобритании на фоне заявлений Киева о готовности проверить лазерное оружие в боевых действиях сообщило, что на текущий момент DragonFire даже не принят на вооружение - система находится на этапе разработки, а планов по развёртыванию её на украинских территориях не имеется

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Украинские власти считают, что предоставление лазерного оружие соответствовало бы текущим оборонным интересам Украины, ведь оно позволяет противостоять российским атакам беспилотных летательных аппаратов эффективно и дёшево. Последний параметр как раз таки наиболее актуален, ведь сейчас для уничтожения массово производимых «Гераней» украинской армии приходится использовать дефицитные боеприпасы, которые можно было бы потратить на более соизмеримые в стоимости цели.

Неизвестным остаётся то, на какую дальность DragonFire может воспроизводить свой лазер. Данные не рассекречиваются британским оборонным ведомством.