Оно способно поражать воздушные цели.

Министерство обороны Великобритании отчиталось об успешном испытании системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, которая провела первую на Британских островах мощную стрельбу лазером по воздушным целям.

Новое британское оружие смогло лазером уничтожить приближающиеся дроны на расстоянии нескольких километров, при этом точность оружия остаётся засекреченной. Уточняется, что комплекс поражает цели только в пределах его прямой видимости, сбивая любые видимые воздушные объекты.

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Испытание стали шагом по принятию DragonFire на вооружение британской армии в качестве системы противовоздушной обороны.

Министр обороны страны Грант Шэппс утверждает, что лазерное оружие может ключевым образом изменить положение боевого пространства за счёт снижения ущерба и зависимости от дорогостоящих боеприпасов. Стоимость одного лазерного выстрела из британской системы DragonFire оценили в менее чем десять фунтов (~1,1 тысяча рублей), когда современные ракеты-перехватчики обходятся в сотни тысяч, а порой и миллионы долларов.

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Разработка лазерного оружия занимаются такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Китай, Россия, Великобритания, Германия, Франция и другие.