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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде пресс-конференции заявила, что амбиции России могут не ограничиваться одной Украиной и в случае, если украинская армия не даст на востоке отпор РФ, то на пороге немецкой границы может разгореться новая война.
По словам немецкого министра, в своё время Германия не восприняла ситуацию должным образом, а сейчас союзники страны в Польше и странах Балтии продолжают напоминать, как важно оказывать помощь Украине, защищающей границы стран, соседствующих с Россией (Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия)
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Бербок утверждает, что обсудила с Эспеном Барт Эйде, как ещё больше усилить военную помощь Украине и направить миллионы евро на закупку боеприпасов для украинской армии, в том числе в рамках чешской инициативы, первые поставки артиллерийских снарядов по которой могут начаться только летом.
Немецкая чиновница заверила, что Германия не перестанет помогать Украине на двусторонней основе и на международном уровне, на что рассчитывают в России. Пользуясь случаем, журналисты попросили Анналену Бербок прокомментировать отказ немецкого канцлера Олафа Шольца поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, однако чёткого ответа она дать не смогла, отметив, что согласия в правительство пока не достигли.