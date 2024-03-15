Министр иностранных дел страны Анналена Бербок считает, что если Украина не устоит перед Россией, то прямо на пороге Германии может разгореться новая война.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде пресс-конференции заявила, что амбиции России могут не ограничиваться одной Украиной и в случае, если украинская армия не даст на востоке отпор РФ, то на пороге немецкой границы может разгореться новая война.

По словам немецкого министра, в своё время Германия не восприняла ситуацию должным образом, а сейчас союзники страны в Польше и странах Балтии продолжают напоминать, как важно оказывать помощь Украине, защищающей границы стран, соседствующих с Россией (Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия)

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Бербок утверждает, что обсудила с Эспеном Барт Эйде, как ещё больше усилить военную помощь Украине и направить миллионы евро на закупку боеприпасов для украинской армии, в том числе в рамках чешской инициативы, первые поставки артиллерийских снарядов по которой могут начаться только летом.

Немецкая чиновница заверила, что Германия не перестанет помогать Украине на двусторонней основе и на международном уровне, на что рассчитывают в России. Пользуясь случаем, журналисты попросили Анналену Бербок прокомментировать отказ немецкого канцлера Олафа Шольца поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, однако чёткого ответа она дать не смогла, отметив, что согласия в правительство пока не достигли.