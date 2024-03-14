Обещанные 800 тысяч боеприпасов придут только к лету.

В начале марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти собрали достаточно средств для закупки 300 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые будут отправлены Украине в рамках чрезвычайной помощи из-за неспособности европейского военно-промышленного комплекса развить своё производство до таких объёмов.

Однако, как заявил советник премьер-министра страны по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр изданию Euractiv, обещанные деньги ещё не поступили, а контракты не заключены, хотя определённые гарантии уже имеются. По словам чешского чиновника, с момента подписания контрактов понадобится несколько недель на доставку боеприпасов Украине.

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Таким образом поставка уже не будет экстренной, ведь первые партии артиллерийских снарядов поступят украинской армии только в июне, о чём стало понятно из слов Пояра.

По данным Euractiv, более пятнадцати стран дали обязательство по финансированию закупок боеприпасов для Украины. Среди них Германия, Франция, Норвегия, Бельгия и союзники вне Европы, например Канада. Сейчас Чехия занимается поиском доступных боеприпасов по всему миру и ожидает поступления финансов для их приобретения. Ответственными за закупку и снабжение артиллерийскими снарядами украинской армии являются чешские власти, инициировавшие закупку боеприпасов за пределами Европы.