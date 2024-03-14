Готланд - остров в Балтийском море, который можно смело назвать мишенью, по которой трудно промазать.

Недавно издание Financial Times писало о постепенном превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО и всё это на фоне вступления в североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Особенно в этом направлении Западу способствует вступление шведов, которые вместе с собой принесли военному блоку стратегически значимый остров Готланд, находящийся по центру акватории.

Предполагалось, что НАТО будут усиливать военное присутствие на острове, чтобы в случае прямого конфликта с Россией использовать его как плацдарм для оказания помощи странам Балтии. Последнее заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в интервью Financial Times лишь подтверждает вышеописанное.

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Глава шведского правительства сразу же подчеркнул важность острова и добавил, что наращивание военного присутствия на нём станет одной из многих тем для обсуждения с союзниками по НАТО. До этого момент на острове находилось небольшое количество шведских военнослужащих, но сейчас даже допускается вариант с размещением подводных лодок альянса.

Однако сейчас остров площадью почти 3 тысячи километров² оказался в руках североатлантического альянса и очевидно его милитаризация неизбежна, ведь такая стратегически значимая в Балтийском море территория может обеспечить контроль над воздушным и морским пространством акватории. Географическое положение Готланда позволяет масштабировать расположенную на нём военно-морскую базу, передислоцировать большее количество авиационной техники и защитить воздушное пространство близлежащих стран НАТО.