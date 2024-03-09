Вступление Швеции в альянс усилило позиции блока в акватории.

Спустя почти два года Швеция смогла добиться членства в НАТО. Хоть всё пошло не так, как планировалось изначально, и расширение североатлантического альянса в Скандинавии затянулось, но в конце концов и финское, и шведское государства стали полноправными участниками военного блока, а позиции Запада в Балтийском море значительно с тех пор усилились.

Издание Financial Times сообщает, что в текущих обстоятельствах акватория фактически становится «внутренним озером» НАТО и теперь все маршруты российского торгового и военного флота проходят через территории стран-участников альянса.

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Одним из преимуществ вступления Швеции в североатлантический альянс стало то, что страна возьмёт с собой остров Готланд, который располагается посреди Балтийского моря и делает его огромным авианосцем, позволяющим усилить оборону балтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии.

Таким образом Санкт-Петербург, где располагаются крупные нефтеперерабатывающие заводы, вынужден отправлять свои товары в контролируемую НАТО акваторию, а зажатый между Польшей и Литвой российский эксклав Калининград, где базируется Балтийский флот, лишается шансов на превосходство в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал расширение североатлантического альянса ответом на российско-украинский конфликт и подчеркнул, что как бы российский президент Владимир Путин не пытался сдержать расширение военного блока, оно все равно произошло и даже ускорилось благодаря нему.