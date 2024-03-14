Поставки требуют содействия немецких военных, но канцлер не желает их прямого участия в этом процессе.

За последнее время канцлер Германии Олаф Шольц уже в который раз сообщает, что не собирается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку для их эффективного применения и отслеживания целей, против которых оружие будет направлено, необходимо содействие немецких военных, а отправлять офицеров Бундесвера на украинские территории он не желает.

В этот раз немецкий канцлер во время своего выступления в Бундестаге (немецком парламенте) повторил, что исключает поставки дальнобойных систем вооружения, смысл от которых будет только при задействовании немецких специалистов. Он против такого решения даже в том случае, если немецкие военные будут размещаться за пределами Украины:

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Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать», - утверждает он.

Шольц объясняет, что при использовании украинскими военными ракет Taurus так или иначе требуется помощь немецких специалистов, однако он считает, что несёт ответственность за предотвращение вмешательства Германии в военный конфликт с Россией.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии не исключили «круговой обмен» оружием с Великобританией, при котором британцы получают немецкие Taurus, а Украина новую партию дальнобойных ракет.