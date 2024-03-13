Однако Россия не планирует принимать участия во встречах в украинском формате.

Известно, что украинские власти планируют организовать очередной саммит мира по формуле украинского президента Владимира Зеленского. Нюанс в том, что ряд стран, включаю Швейцарию, не считают возможным завершить российско-украинский конфликт без участия России в переговорном процессе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента Швейцарии Виолы Ахмерд про необходимость привлечения России к мирной конференции, допустил участие российской делегации в переговорах, но только во втором саммите, который, по плану украинского правительства, должен стать последним.

реклама

Украинский министр подчеркнул необходимость обсуждения мирного урегулирования на основе устава Организации объединённых наций и формулы Зеленского, то есть с учётом возвращения к государственным границам на момент 1991 года, на что российские власти по очевидным причинам не согласятся.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Кулебы, сообщив, что российские власти не примут участия в мирной конференции в Швейцарии. Объясняется это тем, что прошлые встречи в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе не принесли результата, а теперь организаторы пытаются расширить круг сторонников формулы Зеленского, приглашая на конференцию Китай, Бразилию и страны Африки. Более того, представитель российского ведомства Мария Захарова считает невозможным проведение мирных инициатив на базе Швейцарии, поскольку Бёрн занял сторону Украины.