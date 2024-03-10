Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Канада одобрила поставку Украине 80 тысяч авиационных ракет
Изначально канадские власти сдерживались в этом вопросе с уточнением, что им не жалко поставлять списанные боеприпасы, но они опасаются за безопасность украинских военных.

реклама

В начале февраля Глава Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр потребовал от канадского правительства передать Украине списанные ракеты CRV7, ведь это выгоднее, чем утилизировать их за миллионы долларов канадских налогоплательщиков. Позже украинские власти положительно оценили этот жест, а начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и вовсе выступил с отчаянной просьбой передать ракеты как можно быстрее из-за нехватки боеприпасов.

Очевидно, что такая поставка имеет вполне привычный характер для российско-украинского конфликта и в целом не повысит уровень эскалации, а канадским властям не сказать чтобы было жалко отправлять украинцам списанные ракеты, пролежавшие на складах десятилетия. Другое дело - безопасность украинских военных и отсутствие гарантий, что боеприпасы не разорвутся ещё до их прибытия в зону боевых действий.

реклама

Тем не менее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина получит ракеты класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли. Примечательно, что это не первая ситуация, когда оружие адаптируют для пуска земли или советской авиационной техники из-за отсутствия у Украины большого современного авиационного флота.

Канадский политик не уточнил название ракет, но добавил, что их насчитывается в стране более восьмидесяти тысяч. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт именно о CRV7. Стоит также отметить, что десятки тысяч ракет уже не представляют из себя оружия, однако, как подчёркивал Буданов, их можно разобрать на детали для беспилотных летательных аппаратов.

#украина #канада
+
Написать комментарий (0)
Дания становится одним из крупнейших европейских доноров Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
2
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
30
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
4
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
3
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
1

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
54
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
189
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
15
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
12
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
4
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
11:16
ну всё поигрались и хватит, теперь каждый сам за себя))))) а сша как всегда далеко за лужей отсидется хотят, продавая своё оружие и набивая свой карман.
The Telegraph: Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса
Арбуз
11:15
У тебя даже не 10-бит матрица, а как у нищеты, позорник нищий.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Данил Васин
11:14
я хирург, лечил парней прибывших из СВО, так вот с их слов, там и европейцы и азиаты наемниками за ВСУ воюют уже второй год, больше конечно всего конечно поляков. И в плен брали, и убитыми всяких виде...
Politico: Франция создаёт с Прибалтикой «альянс» стран, готовых отправить войска на Украину
Шакро Старый
11:13
и вот этого дерма надо покупать 4090 ?
Обзор The Walking Dead: Destinies
Арбуз
11:10
Мусор вымети из корпуса, может и снизится температура
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
ЧatoБoт
11:09
"...В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины. США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The A...
Politico: Франция создаёт с Прибалтикой «альянс» стран, готовых отправить войска на Украину
KillerOK
11:08
Наверное?:)) Очевидный факт!
Орбан: Возвращение Трампа в Белый дом уладит все вопросы между Украиной и Россией
Арбуз
11:06
Че у тебя там Пенталгин валяется, голова с будуна болит и блевотина в тарелке.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Михаил Авраменко
11:04
А куда они бегут-то? В ЛГБТ-семью, которой командуют иноземцы из-за океана?
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
Шакро Старый
10:53
Россия и Китай планируют построить АЭС на Луне. А США даже не были на Луне и гипероужия у них нет.
Россия и Китай планируют построить АЭС на Луне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем