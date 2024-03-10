Изначально канадские власти сдерживались в этом вопросе с уточнением, что им не жалко поставлять списанные боеприпасы, но они опасаются за безопасность украинских военных.

В начале февраля Глава Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр потребовал от канадского правительства передать Украине списанные ракеты CRV7, ведь это выгоднее, чем утилизировать их за миллионы долларов канадских налогоплательщиков. Позже украинские власти положительно оценили этот жест, а начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и вовсе выступил с отчаянной просьбой передать ракеты как можно быстрее из-за нехватки боеприпасов.

Очевидно, что такая поставка имеет вполне привычный характер для российско-украинского конфликта и в целом не повысит уровень эскалации, а канадским властям не сказать чтобы было жалко отправлять украинцам списанные ракеты, пролежавшие на складах десятилетия. Другое дело - безопасность украинских военных и отсутствие гарантий, что боеприпасы не разорвутся ещё до их прибытия в зону боевых действий.

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Тем не менее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина получит ракеты класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли. Примечательно, что это не первая ситуация, когда оружие адаптируют для пуска земли или советской авиационной техники из-за отсутствия у Украины большого современного авиационного флота.

Канадский политик не уточнил название ракет, но добавил, что их насчитывается в стране более восьмидесяти тысяч. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт именно о CRV7. Стоит также отметить, что десятки тысяч ракет уже не представляют из себя оружия, однако, как подчёркивал Буданов, их можно разобрать на детали для беспилотных летательных аппаратов.