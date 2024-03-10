Это может спровоцировать конфликт с Германией, правительство которой осторожничает в этом вопросе.

Пока канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявлял об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, французский президент Эммануэль Макрон не на шутку поднял информационный шум своими словами про допустимость отправки западных войск на территорию Украины. Позже он, конечно, объяснил сказанное и уточнил, что речь идёт об отправке в первую очередь инструкторов, но никак не бойцов на передовую зоны боевых действий.

Издание Politico сообщает, что Франция собирает альянс государств, которые теоретически допускают отправку своих войск на украинские территории. Журналисты напоминают о том, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции со своим литовским и украинским коллегами Габриэлюсом Ландсебргисом и Дмитрием Кулебой подтвердил возможность направления войск НАТО на украинские территории, которые могут, например, проводить разминирование.

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Politico отмечает, что ряд стран, включая Германию, остро восприняли слова Макрона про отправку западных войск на территорию Украины, и это может создать конфликт между Берлином и Парижем, ведь пока первые пытаются снизить напряжение, вторые активно его повышают своими словами про допустимость отправки европейских армий на украинские земли. По сути, здесь позиции стран-участников очень сильно расходятся и это может нанести вред консолидации западных усилий.

В то же время есть другие страны, допустим Литва, Латвия и Эстония, которые отнеслись к идеи более лояльно. Даже в Канаде считает возможным отправку войск под гарантии, что они будут находится далеко от зоны боевых действий.