Европа не должна полагаться в сфере безопасности только на штаты.

Издание The Telegraph, ссылаясь на неназванных дипломатов НАТО в Европе, сообщает, что в североатлантическом альянсе призывают европейские страны быть готовыми к выходу Соединённых Штатов Америки из военного блока. Связано это с возможным избранием на пост американского президента Дональда Трампа, который неоднократно предупреждал Европу, что не будет её защищать, если она не поднимет свою боеспособность и финансирование оборонного сектора.

Речь пока идёт лишь о планировании сценария, при котором штаты не будут представлять из себя львиную долю сил в НАТО, а Европа сможет сама обеспечить свою безопасность в случае откола от североатлантического альянса основообразующего союзника.

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Собеседник The Telegraph отмечает, что в то же время в НАТО возросло число стран, которые подняли расходы на обороны до 2% от ВВП, как этого требуют внутренние положения военного блока. По этой причине Европа может сказать Трампу, что он получил то, что хотел - соблюдения требования по финансированию странами-участниками собственного оборонного сектора.

Однако, как подчёркивает другой собеседник, высказывания Дональда Трампа в адрес Европы лишь ещё раз указывают на её зависимость от Соединённых Штатов Америки в сфере безопасности. В связи с этим такие страны, как например Великобритания, должны быть готовыми взять на себя лидерство в области европейской безопасности, чтобы предотвратить раскол НАТО в случае выхода штатов из альянса. Правда, на Британских островах и без этого хватает собственных проблем в армии, численность которой является рекордно низкой со времён Холодной войны.

The Telegraph напомнили о словах бывшего посла Великобритании в Соединённых Штатах Америки Кима Даррока, который в колонке Protest писал, что на месте чиновника, в офисе любого премьер-министра европейской страны, он бы поручил правительственным экспертам «на всякий случай» анализировать непредвиденные обстоятельства, в том числе выход штатов из НАТО, чтобы быть готовыми к такому исходу.