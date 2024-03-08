Соответствующая информация появилась на официальных сайтах ведомств.

На официальном сайте Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) обновили статус безопасности планирования поездок в Россию для британских туристов, сообщив о возможных террористических актах, организованных экстремистскими организациями, в ближайшие 48 часов. Аналогичное предупреждение опубликовали и в Министерстве иностранных дел Соединённых Штатов Америки.

Британское ведомство отмечает, что ситуация напрямую связана с продолжающимися боевыми действиями на украинских территориях, поэтому туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездки. Игнорирование рекомендации может привести к аннулированию туристической страховки.

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Для тех, кто всё-таки пребывает в России, FCDO советует обращать внимание на предупреждения безопасности, прислушиваться к советам местных властей и укрываться в убежищах при появлении информации об атаке беспилотными летательными аппаратами.

Вера утром Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации при задержании гражданина Белоруссии (1974 г.р.), пребывавшего в Карелии. По данным российского ведомства, он являлся членом запрещённой в Белоруссии организации «Полк имени Кастуся Калиновского», находился в межгосударственном розыске и планировал террористический актов при содействии украинских спец. служб.