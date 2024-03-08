Премьер-министр страны подчеркнул, что хочет помочь Украине, но не жертвуя европейский сельскохозяйственным сектором.

В феврале польские фермеры вновь приступили к блокированию границы с Украиной , а позже и с Литвой, через которую в Польшу транзитом попадала украинская сельскохозяйственная продукция. Неконтролируемый импорт украинского зерна привёл к демпингу цен на польские товары, которые оказались дороже украинских из-за необходимости соблюдения европейских стандартов. Правительство Польши не пошло против интересов своего народа и поддержало фермеров в их забастовке.

На фоне этого, премьер-министр страны Дональд Туск призвал Европейский союз отменить все торговые привилегии, которые получила Украина после 24 февраля 2022 года. Он считает, что необходимо вернутся к более ранним правилам, при которых можно защитить европейский и польский рынки.

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При этом глава польского правительства отметил, что его страна не планирует полностью закрывать границу для импорта украинских товаров. Туск подчеркнул, что Польша очень хочет помочь Украине, но они не должны забывать про защиту европейского и польского сельскохозяйственных рынков.

На текущий момент украинские власти предлагают своим польским коллегам найти решение, которое не навредит ни Польше, ни Украине, однако прогресса в этом вопросе нет. По всей видимости, компромиссные варианты в сложившейся ситуации исключены, учитывая настроения польских фермеров.