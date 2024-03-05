Её модернизация, по данным Associated Press, обошлась порядка 50 миллионов евро

В пресс-службе НАТО заявили, что в Албании заработала первая авиационная база североатлантического альянса на Западных Балканах. Для этого пришлось провести работу по модернизации аэродрома в городе Кушова (округ Барат, 80 километров к югу от столицы страны), на который, по данным Associated Press, ушло порядка 50 миллионов евро. Примечательно, что с 1950 по 1990 год город имел наименование Сталин.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал такое решение по реновации устаревшего аэродрома, который не использовался воздушными силами с 2005 года. Он считает, что это значительный вклад в безопасность региона.

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Сейчас бывшая советская база будет являться центром для будущих воздушных операций НАТО. Сразу же после церемонии открытия на авиабазу прибыли по две единицы американских истребителей F-16 и F-35 Военно-воздушных сил Италии. Новая авиационная база североатлантического альянса будет предназначена для оказания логистической поддержки, проведения воздушных операций и учений стран-участников блока.

На текущий момент данный проект является самым крупным в Албании в рамках НАТО, куда албанское государство вступило в 2009 году.