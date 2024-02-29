А не бабахнет? Вроде не должно...

Как стало недавно известно, на прошедшей встречи лидеров стран-участников Европейского союза обсуждался вопрос отправки иностранных военных экспедиций на территорию Украины для оказания стране нового вида помощи, не предполагающего прямого вмешательства западных войск в боевые действия. Всё это подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что консенсуса в этом вопросе пока не было достигнуто.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сообщил, что Макрон обсудит с ним эту идею во время визита французского лидера в Киев, который намечается на середину марта этого года.

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Украинский президент подчеркнул, что он не присутствовал на дискуссии в рамках саммита Европейского союза, поэтому Макрон решил лично поделиться с ним высказанной на встрече идеей. При этом Зеленский отметил, что имел хорошие встречи в Париже, на которых основной фундаментальной основой была выставлена инициатива по выполнению украинскими союзниками всех своих предыдущих обязательств в рамках договорённостей, в частности что касаемо поставок оружия.

Зеленский резюмирует о необходимости конкретных решений, чтобы Украина могла выжить. Он считает необходимым своевременное поступления вооружения, обещанного Западом.