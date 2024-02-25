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Nacvark
Протестующие в Польше уже в который раз уничтожают украинские сельскохозяйственные товары
Украинские власти призывают польские правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.

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На протяжении этого месяца на польско-украинской границе протестующие уже в третий раз высыпали украинские сельскохозяйственные товары. В этот раз поляки рассыпали соевые бобы (около пяти тонн) с вагона на железнодорожной станции «Дорохуск»

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков утверждает, что за этим стоят диверсанты, которые явно не заинтересованы в украинской победе, ведь украинское государство продолжает держаться на поле боя в том числе за счёт фермерских усилий. Он также призвал правоохранительные органы Польши отреагировать на ситуацию, подчеркнув, что его ведомство третий раз обращается к местным властям с этим требованием.

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До этого польские протестующие повредили несколько фургонов с украинским зерном (итого около 6 тонн) и перекрыли железнодорожный пункт «Медика – Шегини», высыпав зерно из грузового вагона.

Ранее украинское правительство, отправившееся на границу с Польшей, покинуло её ни с чем, поскольку польские чиновники не вышли к своим украинским соседям для диалога по снятию блокады с импорта украинских сельскохозяйственных товаров

#украина #польша
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