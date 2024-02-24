Украинский президент Владимир Зеленский отправлял правительство для обсуждения пограничного кризиса с польскими чиновниками.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил на границу с Польшей украинское правительство, предложив польским властям выйти на диалог с чиновниками и обсудить возникший пограничный кризис на польско-украинской границе. Позже он уточнил, что отправляться на границу или нет - личное решение польского правительства, хотя сам Зеленский был готов присоединиться к украинским «делегатам», если бы к ним вышел лично премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что по итогам их визита на польскую границу, местные чиновники так и не вышли на встречу с украинскими коллегами.

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Среди украинских чиновников на границе присутствовали:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков;

министр внутренних дел Игорь Клименко:

министр аграрной политики Николай Сольский;

заместители ряда министров;

начальник Государственной пограничной службы Украины;

Украинская делегация отправилась обратно в Киев, так как 24 февраля 2024 года будет уже как два года с начала боевых действий на украинских территориях.