реклама
Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил на границу с Польшей украинское правительство, предложив польским властям выйти на диалог с чиновниками и обсудить возникший пограничный кризис на польско-украинской границе. Позже он уточнил, что отправляться на границу или нет - личное решение польского правительства, хотя сам Зеленский был готов присоединиться к украинским «делегатам», если бы к ним вышел лично премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что по итогам их визита на польскую границу, местные чиновники так и не вышли на встречу с украинскими коллегами.
реклама
Среди украинских чиновников на границе присутствовали:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
- вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков;
- министр внутренних дел Игорь Клименко:
- министр аграрной политики Николай Сольский;
- заместители ряда министров;
- начальник Государственной пограничной службы Украины;
Украинская делегация отправилась обратно в Киев, так как 24 февраля 2024 года будет уже как два года с начала боевых действий на украинских территориях.