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Nacvark
Польские власти не приехали на границу для встречи с украинским правительством
Украинский президент Владимир Зеленский отправлял правительство для обсуждения пограничного кризиса с польскими чиновниками.

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Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил на границу с Польшей украинское правительство, предложив польским властям выйти на диалог с чиновниками и обсудить возникший пограничный кризис на польско-украинской границе. Позже он уточнил, что отправляться на границу или нет - личное решение польского правительства, хотя сам Зеленский был готов присоединиться к украинским «делегатам», если бы к ним вышел лично премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что по итогам их визита на польскую границу, местные чиновники так и не вышли на встречу с украинскими коллегами.

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Среди украинских чиновников на границе присутствовали:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков;
  • министр внутренних дел Игорь Клименко:
  • министр аграрной политики Николай Сольский;
  • заместители ряда министров;
  • начальник Государственной пограничной службы Украины;

Украинская делегация отправилась обратно в Киев, так как 24 февраля 2024 года будет уже как два года с начала боевых действий на украинских территориях.

#украина #польша
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