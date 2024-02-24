В этот раз сбивать его американские власти не решились.

В феврале прошлого года американские власти неоднократно фиксировали пролёт неопознанных летающих объектов, а именно китайских аэростатов, которые впоследствии даже сбивались из-за угрозы шпионажа. Позже власти Китая объяснили, что неопознанные объекты - лишь сбившиеся с курса гражданские метеозонды. Американский президент Джо Байден принял такие объяснения, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин не был в курсе случившегося. В то же время его политический оппонент Дональд Трамп призывал нанести удар по аэростатам ещё задолго до этого.

Издание CBS News, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщает, что в феврале этого года также американские военные зафиксировали пролёт неопознанных воздушных шаров над западными районами Соединённых Штатов Америки. Источники подчёркивают, что аппараты не представляют угрозы, хотя их происхождения остаётся неизвестным.

реклама

По данным издания, аэростат под воздействием потоков воздуха направился на восток, а в пятницу пролетел над штатом Колорадо, в связи с чем даже пришлось поднять военную авиацию. По всей видимости, в этот раз американские военные не решились сбивать воздушный шар дорогостоящими боеприпасами.