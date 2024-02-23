Российский президент подчеркнул, что действующий американский президент будет лучше именно для России.

Недавно российский президент Владимир Путин сообщил журналисту Павлу Зарубину, что хотел бы видеть в кресле Белого дома действующего американского президента Джо Байдена, а не экс-президента Дональда Трампа, так как он будет именно для России лучше. Тогда российский лидер уточнил, что в Кремле готовы работать с любым кандидатом, которого изберёт американский народ.

Вчера издание ABC News опубликовало информацию, что на прошедшей в Сан-Франциско встрече Байдена с донорами его избирательной кампании американский президент высказался в адрес Путина, выразив обеспокоенность по поводу возможного развязывания ядерного конфликта.

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Российский президент отреагировал на эти высказывания в разговоре с российским журналистом Зарубином, вновь повторив, что Байден для России будет лучше нежели Трамп. Он отметил, что в Москве понимают ситуацию в Соединённых Штатах Америки с внутриполитической точки зрения и Байден попросту не может сказать ему: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог»

По мнению Путина, когда он назвал Байденам предпочтительным для России, это было правильным решением и высказывания американского президента лишь подтверждают это, а реакция на сказанное им - абсолютно адекватная.