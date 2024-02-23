Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Глава правящей партии Украины объяснил, как помощь от США отразится на мобилизации в стране
Чем больше будет помощь от американцев, тем меньше людей придётся мобилизовать.

реклама

Глава украинской правящей политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал предстоящую необходимость в расширении мобилизационных мероприятий. Он также признал, что украинцы не желают быть мобилизованными, но такая потребность есть, иначе укомплектованность некоторых бригад упадёт с 40% до 20%.

Украинская журналистка Наталья Мосейчук спросила украинского депутата, правда ли, что чем будет больше помощь от Соединённых Штатов Америки, тем больше придётся мобилизовать украинцев. По словам Арахамии, ситуация как раз таки обратная: чем меньше будет помощь от американцев, тем больше украинцев пойдут воевать.

реклама

Украинский депутат объясняет это тем, что в таком случае придётся закрывать некоторые участки зоны боевых действий с помощью личного состава, а не западного оружия.

Что касается цифры по мобилизации в полумиллиона человек, то на самом деле планируется мобилизовать меньше людей. Стоит напомнить, что по предварительным подсчётам компетентных комитетов Верховной рады Украины и украинского правительства, стоимость мобилизации сейчас попросту не под силу украинскому бюджету и средства для этого необходимо где-то ещё взять.

#украина #сша #арахамия
+
Написать комментарий (0)
Путин даже после высказывания в свой адрес от Байдена, считает его предпочтительнее для России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
11
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
+
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
+
В России освоили производство сварочных аппаратов необходимых для строительства ледоколов
2
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
11
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
4
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
3
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
7
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
1
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
+
Пользователи, удалившие Microsoft Edge, не могут обновить Windows 10 до последней версии
2
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
7
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
17
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
6
Российские инженеры работают над ТОС-3 «Дракон» – повышенная дальность и проходимость с учётом СВО
1
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
1

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
55
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
3
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
15
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
12
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
30
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
12
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
108

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
09:18
"Пообещала ужесточить санкции" а грохнули сисяна. 😂
Замгоссекретаря США пообещала ужесточить антироссийские санкции
Silvium
09:17
Дже если бы скорости DRAM не росли (не доказуемое заявление), объемы нам каждый раз удваивают. Какая разница, если это работает? Ну упёрлись в ПСП, сделали не двух а четырёхканальный контроллер ОЗУ = ...
Эксперты считают, что переход на новые стандарты памяти будет доступен лишь после 2030 года
Gensek_Vova
09:13
2 предложения текста и 10 моргалок рекламы! Плюс политико-сцыкливые мордераторы! Здесь бапки делают на коментах!
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
RandomXP
09:10
Вот и я о чем! Это должна была быть первая позиция. Смысл в 3600 уже отсутствует в принципе. Да, у 3600 PCI-E 4.0, но с учетом разницы в архитектуре ядер, улучшенном контроллере памяти - это легко ком...
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
kilobait3
09:10
самые голимые компоненты. когда то наступил в это говно и более не ногой. каждый топ продуктов страдает от их пп.
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
Станислав Маншилин
09:07
Ну и где ты взял? Лапшу на уши не вешай, балабол. За эти деньги терабайтовый максимум.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Gensek_Vova
09:05
Он давно нашёл - 3-я мировая! У него и нет др. вариантов!
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
Degit22
09:05
А я 2т kc3000 за 9к взял, так что это ты лох, на Ютубе идёт стрим этот диск уже 6 Мб записи пережил.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Gensek_Vova
09:02
Вы с рекламой тут не охренели? Одни сплошные моргалки! Мы для этого новые процы покупаем, чтобы тянуть ваше дерьмо?
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
Богдан Ковалев
08:57
Я на ВБ заказывал и не у нонеймов. Полет нормальный год как уже.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем