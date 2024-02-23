Чем больше будет помощь от американцев, тем меньше людей придётся мобилизовать.

Глава украинской правящей политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал предстоящую необходимость в расширении мобилизационных мероприятий. Он также признал, что украинцы не желают быть мобилизованными, но такая потребность есть, иначе укомплектованность некоторых бригад упадёт с 40% до 20%.

Украинская журналистка Наталья Мосейчук спросила украинского депутата, правда ли, что чем будет больше помощь от Соединённых Штатов Америки, тем больше придётся мобилизовать украинцев. По словам Арахамии, ситуация как раз таки обратная: чем меньше будет помощь от американцев, тем больше украинцев пойдут воевать.

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Украинский депутат объясняет это тем, что в таком случае придётся закрывать некоторые участки зоны боевых действий с помощью личного состава, а не западного оружия.

Что касается цифры по мобилизации в полумиллиона человек, то на самом деле планируется мобилизовать меньше людей. Стоит напомнить, что по предварительным подсчётам компетентных комитетов Верховной рады Украины и украинского правительства, стоимость мобилизации сейчас попросту не под силу украинскому бюджету и средства для этого необходимо где-то ещё взять.