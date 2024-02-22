Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан.

Ещё в 2023 году в Администрации президента Соединённых Штатов Америки дали понять, что Украина получает помощь от американского правительства на бескорыстной основе и ничего возвращать им не потребуется, как могло быть в случае предоставления оружия в ленд-лиз. Тогда американские чиновники объясняли, что пока есть возможность выделять финансы на оружие напрямую через американский парламент, то ей будут пользоваться.

Однако сейчас ситуация сложилась такая, что выделять финансы на бескорыстной основе уже не получается из-за позиции республиканского большинства в Палате представителей. Кандидат в американские президенты Дональд Трамп уже предлагал, чтобы помощь Украине оказывалась в кредит и если украинские власти будут в платёжеспособном состоянии, то они вернут деньги.

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Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан исключил такой вариант оказания военной помощи Киеву. Он подчёркивает, что в Сенате уже одобрили военную и экономическую поддержку Украины и предусмотрена она в формате грантов, но никак не кредитов. Оказание помощи в долг в Белом доме считают не лучшим способом помочь Украине.

Салливан также призвал Палату представителей рассмотреть законопроект о выделении 60 миллиардов на украинские нужды и последовать примеру Сената, проголосовав «за»