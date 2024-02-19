В Пентагоне узнали о разрабатываемом россиянами космическом оружии.

Недавно издание CNN рассказало о новой российской разработке - космическом оружии, способном выводить из строя спутники, о чём только недавно узнали в Соединённых Штатов Америки. Вся эта ситуация обеспокоила штаты, начиная от Пентагона, заканчивая Белым домом и Конгрессом.

На фоне этого Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обратился к Китаю и Индии с призывом отговорить Россию от размещения противоспутникового оружия, иначе это может поставить под угрозу как американские, так и китайские, индийские спутники, выведенные на орбиту.

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В рамках своего призыва американский чиновник раскрыл определённую часть разведывательных данных министру иностранных дел Китая Ван И и министру иностранных дел Индии Субрахманьяму Джайшанкару. Отмечается, что некоторые представители американских разведывательных служб были против раскрытия многих имеющихся данных о разрабатываемом Россией космическом оружии.

Соединённые Штаты Америки в рамках своего обращения к Индии и Китаю могут обратиться к Договору о космосе, подписанном американцами, британцами и советами в 1967 году. В нём запрещается размещение ядерного или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле. Нарушение данного договора может создать нежелательный прецедент и привлечь к аналогичным мерам другие страны, например Северную Корею.