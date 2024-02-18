Именно о нём недавно говорили в Белом доме и Пентагоне.

Недавно в Соединённых Штатах Америки, начиная от Пентагона, заканчивая Белым домом и Конгрессом, обсуждался вопрос нового российского оружия, о котором не было известно раньше. Как оказалось позже, речь идёт о системе, способной выводить спутники из строя.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, рассказало о новой российской разработке, которая представляет из себя ядерное космическое оружие, создающее мощный ядерный электромагнитный импульс (ЭМИ) и способное вывести из строя правительственные или коммерческие спутники на орбите. Такое оружие может позволить России уничтожить огромное количество спутников, в том числе обеспечивающих интернет-связь, например Starlink.

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Остаётся неизвестным то, как влияет подобное оружие на работу спутников GPS, находящихся на более высокой орбите. Высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии CNN объяснил, что в таком случае всё зависит от расстояния до взрыва и его силы, технологий самого спутника.

В материале CNN подчёркивается, что наибольшая опасность подобных ЭМИ-устройств заключается в создании «минных полей» из выведенных из строя спутников, которые впоследствии могут препятствовать отправке новых спутников на орбиту. Собеседники издания считают, что Россия вряд ли прибегнет к применению подобного оружия без достаточных причин, по крайней мере на данном этапе разработке, так как сейчас оно способно вывести из строя и российские спутники в том числе.