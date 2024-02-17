Предполагалось, что отправленная в штаты техника будет передана Украине.

Недавно в Эквадоре согласились передать советскую и российскую военную технику Соединённым Штатам Америки в обмен на американское оружие. Переданная техника должна была отправиться, уже с американских рук, Вооружённым силам Украины, а президент Эквадора Даниэль Нобоа отверг позицию Москвы в этом вопросе, отметив, что передаёт не оружие, а металлолом. Более того, стало известно, что в обмен на старые советские Ми-17 эквадорская армия вооружится новыми американскими UH-60 Black Hawk.

Однако такой сделке не бывать, о чём сообщил российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан после его встречи с Нобоа. Российский дипломат утверждает, что в пятницу обсудил с латиноамериканским коллегой двусторонние отношения с учётом возникших в последние дни осложнений между странами.

реклама

Как итог, Даниэль Нобоа согласился с тем, что Эквадор не должен направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, но может способствовать урегулированию конфликтов дипломатическими инструментами. Российскому послу задали уточняющий вопрос, значит ли это, что эквадорские власти не будут передавать свою технику американцам, на что тот ответил: «Да»

Владимир Спринчан добавил, что официально станет известно о новой позиции Эквадора по поставкам оружия только на следующей неделе.