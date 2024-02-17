Он также выразил надежду, что Соединённые Штаты Америки не откажутся от оказания помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию признал, что Россия имеет критическое преимущество в артиллерии и других видах оружия. Он также добавил, что ощущается существенное уменьшение поставок от партнёров. При этом Зеленский уверен, что Россия не успеет за Украиной и Европой в вопросе наращивания темпов производства вооружений.

Украинский президент, комментируя вопрос о прекращении военной помощи от Соединённых Штатов Америки, выразил надежду, что американские власти всё-таки «не отпадут», а пока что поддержка от Германии жизненно важна для Украины и украинских военных на поле боя.

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На встрече Зеленского с немецким канцлером Олафом Шольцем был объявлен новый пакет военной помощи Украине на сумму в 1,1 миллиарда евро, в который войдут 36 артиллерийских установок, 120 тысяч боеприпасов и две системы противовоздушной обороны.

Ранее в Офисе президента Украины обнародовали текст двухстороннего соглашения в сфере безопасности между украинским и немецким государствами, который фактически дублирует гарантии безопасности, предоставленные Великобританией.