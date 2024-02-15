Так американский политик прокомментировал недавние слова Владимира Путина, что он хотел бы видеть Байдена президентом США.

Недавно российский президент Владимир Путин сказал журналисту Павлу Зарубину, что предпочёл бы видеть на посту президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, так как он более опытный, прогнозируемый политик старой формации. Российский президент также добавил, что не может назвать действующего американского президента недееспособным, как его называют политические противники.

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп прокомментировал слова Путина, объяснив, почему в России хотят видеть именно Байдена американским президентом.

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По мнению Трампа, если Джо Байден останется на посту американского президента, он отдаст России всю Украину и тогда у Путина исполнится его мечта. Американский политик подчеркнул, что единственный президент за последние пять лет, который ничего не дал России, это Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Россия нападёт на европейскую страну, которая не вкладывала 2% от своего ВПП в НАТО, то он позволит российским военным делать там всё что угодно. В свою очередь Джо Байден негативно оценил высказывания своего оппонента, назвав их опасными для коллективной безопасности стран-участников североатлантического альянса.