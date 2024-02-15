Он считает, что американский политик преклоняется перед Путиным.

Недавно кандидат в американские президенты Дональд Трамп повторил свои высказывания насчёт того, что Соединённые Штаты Америки не должны защищать союзников по НАТО, если те не вкладывают достаточное количество денег в оборону и, соответственно, будут неспособны помочь американцам в случае необходимости. Его слова были восприняты на Западе остро, ведь американский политик буквально сообщает об отказе выполнять Вашингтонский договор, декларирующий коллективную оборону стран-участников североатлантического альянса.

Более того, Трамп добавил, что если Россия вторгнется в европейскую страну, которая не вкладывала 2% своего ВВП в оборону, то он позволит делать российским военным там всё, что угодно.

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Действующий американский президент Джо Байден удивился, что все эти слова прозвучали от экс-президента Соединённых Штатов Америки, тем более на весь мир. Он подчеркнул то, что Трамп преклоняется перед российским президентом Владимиром Путиным, как ещё никто никогда не делал за всю американскую историю.

Байден заключил, что слова Дональда Трампа глупы, позорны и главное - опасны, если говорить о коллективной безопасности НАТО.