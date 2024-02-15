Он считает его политиком старой формации, очень опытным человеком, с которым России было бы лучше работать.

Журналист Павел Зарубин задал российскому президенту Владимиру Путину вопрос о том, кого России было бы лучше видеть на посту американского президента - Джо Байдена или Дональда Трампа. Своим фаворитом российский лидер обозначил действующего президента.

По словам российского президента, Байден - человек более опытный, прогнозируемый и политик старой формации. Однако он отметил, что считает политику нынешней американской администрации ошибочной и вредной, о чём он в своём время говорил американскому коллеге. При этом Россия готова работать с любым президентом, которого изберёт американский народ - добавил он.

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Путин прокомментировал и дееспособность Байдена, которого он всё же считает здоровым. Российский президент напомнил, что о недееспособности политика рассуждали ещё три года назад, когда они встречались с Женеве. По мнению российского президента, нет ничего зазорного в том, что американский президент тогда подсматривал в свою бумажку, ведь она сам так поступал.

В случае, когда Джо Байден ударился головой об вертолёт, выходя из него, Путин также ничего критичного не видит:

«Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», - добавил он.

Стоит напомнить, что Владимир Путин действительно лестно отзывался о Джо Байдене после его заступления на должность, называя того расчётливым и опасным политиком.