Американские власти не собираются говорить с российским руководством без Украины.

Издание Reuters, ссылаясь на трёх российских источников, пишет, что Соединённые Штаты Америки отвергли предложение России по прекращению огня на украинских территориях. Источник издания в американском правительстве отверг какие-либо официальные контакты между Москвой и Вашингтон.

По данным издания, в конце 2023 года российский президент Владимир Путин через посредников на Ближнем Востоке дал Западу сигнал о готовности рассмотреть прекращение огня на украинских территориях, фактически заморозив текущую линию боевого соприкосновения. При этом он отказался уступать Украине какие-либо территории, сейчас подконтрольных российской армии.

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Последний контакт между посредниками стран произошёл в Турции. Однако российские источники Reuters указывают на безуспешность переговоров, так как американцы не захотели контактировать с Россией без участия Украины или оказывать давление на украинских властей для выполнения договорённостей.

В Белом доме неоднократно заявляли, что не собираются формировать какую-либо переговорную группу по Украине без участия украинских властей. В то же время если украинское руководство решит завершить конфликт на российских условиях, штаты, по всей видимости, рассмотрят такой вариант.