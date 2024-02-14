В ближайшем времени стороны конфликта могут пойти на новую сделку, предполагающую шестинедельное перемирие и освобождение всех пленников.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о новом расширении наземной операции в секторе Газа, целью которой должно стать уничтожение боевых подразделений ХАМАС на юге анклава, в частности в крупном городе Рафах. Именно туда палестинцам рекомендовали переселяться после обострения ситуации в Газе.

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты Америки работают над сделкой между Израилем и ХАМАС, которая позволила бы заключить шестинедельное перемирие между сторонами и освободить пленников, а это как раз таки является одной из целей израильской наземной операции.

реклама

Байден пообещал использовать шестинедельное перемирие для выработки чего-то более длительного. В то же время он призвал израильских властей воздержаться от расширения наземной операции на юг, пока не будет разработан заслуживающий доверия план обеспечения безопасности живущих там палестинцев. Он подчеркнул, что в Рафахе проживают более чем миллион мирных жителей.

Ранее была новость о том, что в Белом доме переосмыслили ход событий на Ближнем Востоке и признали допущенные ошибки в своей реакции на ситуации в анклаве, в связи с чем у мира сформировалось неправильное понимание позиции Соединённых Штатов Америки по палестино-израильскому конфликту.