Американская администрация не видит готовность Израиля к сбережению палестинской государственности.

Издание The New York Times пишет, что заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер на закрытых встречах с американцами арабского происхождения признал, что подход Белого дома к палестино-израильскому конфликту содержал в себе ошибки.

Американский чиновник утверждает, что с 7 октября 2023 года американские власти допустили определённые оплошности в своём реагировании на кризис. Он также не уверен, что теперь израильские власти готовы сделать значимые шаги к обретению государственности Палестиной. Сейчас Файнер резюмирует о необходимости пойти на политические жертвы в работе с Саудовской Аравией, чтобы установить дипломатические отношения страны с Израилем и Палестиной, когда та обретёт суверенитет. При этом он сомневается, что израильские власти готовы к такому исходу.

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По мнению Файнера, в Белом должны были ещё раньше отреагировать на жёсткие действия со стороны Израиля, в том числе осудить заявления некоторых израильских чиновников, сравнивающих палестинцев с животными. Чиновник объясняет, что в Администрации американского президента Джо Байдена хотели сосредоточиться на решении проблемы, а не вступать в словесные перепалки, но в итоге правительство не смогло объяснить миру, что отвергает и не соглашается с подобными настроениями.