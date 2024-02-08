Украинские власти не получат 61 миллиард долларов финансирования.

Белый дом неоднократно подчёркивал, что ведёт переговоры с сенаторами от Республиканской партии для формирования компромиссного законопроекта по оказанию военной помощи Украине, Израилю, гуманитарной помощи для палестинцев и усилению южной границы на общую сумму в 118 миллиардов долларов, 61 миллиарда из которых предназначались для украинских властей. Однако сегодня стало известно, что он провалил голосование в американском парламенте ещё на этапе рассмотрения Сенатом.

Законопроект поддержали всего 49 сенаторов, 50 остальных были против. Для принятия законодательной инициативы и дальнейшей её передачи в Палату представителей необходимо было 60 голосов.

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По данным ряда иностранных изданий, демократы имеют план «Б» по разделению законопроекта на отдельные виды помощи и исключения из него двухпартийного соглашения по обеспечению безопасности на южной границе. Это создаёт определённые надежды на принятие помощи Украине, но если учесть, что первоначальный вариант был провален республиканцами, новый вариант оказать поддержку Украине тоже, скорее всего, не будет одобрен.

Ранее, в Палате представителей провалили голосование по оказанию помощи Израилю. Белый дом также сообщил о готовности американского президента Джо Байдена заблокировать законопроект, если он пройдёт голосование в Конгрессе.