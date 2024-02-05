Помимо украинского вопроса он предусматривает помощь Израилю и повышение безопасности на американской границе.

В течение последних месяцев Белый дом вёл переговоры с республиканским меньшинством в Сенате для выработки нового законопроекта в поддержку Украины, который предусматривает уступки перед республиканцами в плане ужесточения пограничной политики. Об этом пишет издание CBNC.

Общая стоимость нового законопроекта составляет 118 миллиарда долларов, 61 миллиардов из которых предусмотрены для Украины. Израилю американские власти хотят помочь на 14,1 миллиарда долларов, а на обеспечение безопасности южной границы выделят 20,2 миллиардов долларов. Остальные суммы распределят на проведение операций в Красном море и на Тайване.

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Несмотря на то, что новая законодательная инициатива фактически является компромиссной и составлялась при участии обеих партий - Демократической и Республиканской, журналисты допускают критику законопроекта в Палате представителей, которая в переговорах не участвовала. Скорее всего, сенаторы-республиканцы были выбраны в качестве переговорных представителей от Республиканской партии из-за их лояльной к Украине позиции, хотя и с акцентом на больший контроль оказанной военной помощи.

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер анонсировал голосование по законопроекту в Сенате на 7 февраля.