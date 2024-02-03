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Nacvark
РИА Новости: Великобритания предложила НАТО ввести в Украину экспедиционный корпус
Однако идея вряд ли найдёт поддержки в альянсе.

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Издание РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, пишет, что Великобритания предложила НАТО направить на украинские территории экспедиционный корпус североатлантического альянса в связи с неблагоприятным для Украины развитием событий в зоне боевых действий. Помимо этого рассматривалась возможность тайного перемещения высокомобильных сил НАТО в Украину из приграничных районов Польши с целью занятия оборонительных позиций на правом берегу Днепра. Также был поднят вопрос наращивания поставок оружия и техники для украинской армии.

При этом, как отмечает источник, британские власти осознают, что большинство стран-участников НАТО не поддержат подобные меры точно также, как когда-то не поддержали введение беспилотной зоны над украинским небом.

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Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснял, почему британское правительство не смогло ввести над Украиной беспилотную зону. Связано это было с существенным риском вовлечения британского государства и, соответственно, НАТО в российско-украинский конфликт, так как в таком случае британские противоракеты атаковали бы российские воздушные судна.

#украина #нато #великобритания
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