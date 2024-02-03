Глава польского правительства подчеркнул недопустимость компромиссов в украинском вопросе.

По итогам саммита Европейского союза, в ходе которого Европейский совет всё-таки смог согласовать выделение Украине 50 миллиардов евро финансирования на следующие четыре года, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал так называемую «усталость от Украины», о которой все говорят.

По словам главы польского правительства, в Брюсселе не устали от Украины, но им изрядно надоел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который своим одним голосом активно блокирует решения остальных 26 стран-участников союза. Однако, как показывает практика, в конечном итоге Венгрия всё-таки уступает большинству и, скорее всего, не без давления союзников по экономическому блоку.

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Дональд Туск подчеркнул, что сейчас важным является укрепить единство вокруг Украины и он не понимает, почему Орбан ведёт такую «эгоистическую игру», подчёркивая невозможность компромиссов (с Венгрией - ред.) по украинскому вопросу и принципов верховенства права в Европейском союзе.

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Ранее издание Financial Times писало, что в Европейском союзе могут создать трудности для экономики Венгрии, если она продолжит принципиально и бескомпромиссно идти против интересов Брюсселя.