Брюссель может заиграть на уязвимых местах экономики страны.

Венгрия продолжает вести политику защиты своих национальных интересов, при которой Украина не может получить помощь от Европейского союза на сумму в 50 миллиардов евро. Помимо этого, страна не идёт на уступки во время переговоров с Брюсселем и не готова снять вето с решения по оказанию поддержки Украине на общеевропейском уровне.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского союза, который пройдёт 1 февраля 2024 года, вновь наложит вето на выделение финансовой помощи Украине, то венгерское государство ждут экономические последствия.

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По данным издания, Брюссель может нанести ущерб экономике Венгрии, подорвав национальную валюту страны и в долгосрочной перспективе, спровоцировав проблемы рабочим местам и развитию экономической составляющей государства.

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Financial Times подчёркивает относительную зависимость Венгрии от Европейского союза. Венгерские власти пытаются решить проблему огромного дефицита государственного бюджета как раз таки благодаря сотрудничеству с Европой, а дешёвое обслуживание высокого государственного долга страны напрямую связано с членством в евросоюзе. Всё это может встать под угрозу, если Орбан продолжит вести принципиальную политику по украинскому вопросу, вопреки мнению большинства в Европейском совете.