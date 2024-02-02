Белорусский офицер из Генштаба заверил, что новая военная доктрина была принята лишь для актуализации положения и она не меняет ориентированность страны на мир.

Известно, что в Белоруссии приняли новую военную доктрину и это решение на фоне продолжающихся на украинских территориях боевых действий вызвало определённые вопросы о том, может ли страна вступиться за Россию военным путём, на что дал ответ начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил страны полковник Артём Буторин.

По словам белорусского офицера, новая военная доктрина Белоруссии по-прежнему сохранила свою миролюбивую направленность, а страна не рассматривает ни одно из существующих государств в качестве своего врага. Более того, Буторин заверил, что белорусская армия не имеет никаких намерений воевать с кем-либо.

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Артём Буторин объясняет, что основная причина изменения военной доктрины - актуализация положений документа, чтобы он соответствовал новым вызовам и угрозам, с которыми можно столкнуться на сегодняшний момент.

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В частности речь идёт о ядерном оружии, которое было размещено на белорусских территориях. Однако, как подчёркивает белорусский офицер, в новом документе не идёт речи о каких-либо механизмах применения нового типа вооружения, он лишь описывает политический момент: ядерное оружие - средство стратегического сдерживания от развязывания агрессии против Белоруссии.