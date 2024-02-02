Это должно предотвратить атаки на израильские территории, наподобие нападения 7 октября.

Недостаточная работа разведывательных служб Израиля и отсутствие усиленной обороны на границе с сектором Газа привело к тому, что 7 октября 2023 года ХАМАС вторглись на израильские территории, откуда впоследствии были достаточно быстро вытеснены, но с потерями для Израиля.

Издание The New York Times пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проделывает работу по обустройству буферной зоны на границе с палестинским анклавом, подрывая здания. По данным издания, с ноября израильская армия провела как минимум 33 контролируемых взрыва, которые привели к уничтожению нескольких сотен объектов.

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Предполагается, что создав буферную зону на границе с сектором Газа, Израиль сможет обеспечить безопасность собственных границ и избежать повторных массовых нападений на свои территории наподобие вторжения 7 октября 2023 года.

The New York Times отмечает, что израильские военные официально объясняют свои контролируемые подрывы разрушением инфраструктуры ХАМАС, расположенной в строениях.

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На текущий момент, ЦАХАЛ по-прежнему контролируют большую часть территорий анклава, однако за последнее время интенсивность боевых действий значительно упала из-за оказываемого на Израиль давления международного сообщества, в том числе Соединёнными Штатами Америки.