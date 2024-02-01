Точная цифра неизвестна, так как отдельные страны-участники союза ещё не предоставили свои бюджеты на помощь Украине.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны стран-участников союза заявил, что Украина получит в 2024 году от европейского сообщества как минимум 21 миллиард евро.

По словам главы внешнеполитической службы союза, отдельные страны-участники Европейского союза ещё не предоставили свои бюджеты на помощь Украине, поэтому точную цифру тяжело озвучить. Однако озвученная выше минимальная сумма вся будет направлена именно на военную поддержку.

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Помимо этого Боррель заверил, что помимо обещанного в 2023 году одного миллиона артиллерийских снарядов, Вооружённые силы Украины получат ещё 500 тысяч боеприпасов. Однако, по данным Bloomberg, Европа вряд ли выполнит своё обещание по поставкам боеприпасов к марту 2024 года, так как её военно-промышленный комплекс попросту не осилит обещанный объём к указанному сроку, а европейские страны опасаются жертвовать свои последние снаряды украинцам, дожидаясь, пока им произведут новые.

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Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц призвал союзников усилить военную помощь Украине, так как Германия в одиночку не сможет покрыть все потребности украинского государства.