Немецкий канцлер считает долгом немцев помогать украинцам как можно больше, но и другие европейские страны должны придерживаться такой политики.

После того, как Соединённые Штаты Америки оказались не в состоянии оказывать помощь Украине, Германия взяла эту ношу на себя. Несмотря на то, что страна по большей степени поставляла украинцам системы противовоздушной обороны (в меньшей мере - бронетехнику для контрнаступления), боеприпасы к ним и финансовые средства, её фактический взнос оказался больше остальных европейских стран. На 2024 год в государственный бюджет страны заложили 8 миллиардов евро на поддержу Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не должна отыгрывать столь большую долю в общем объёме помощи Украине. Он уточнил, что вклад немецких властей должен быть большим, но и все остальные европейские страны тоже должны делать многое. При этом канцлер назвал Германию лишь «средним государством», которое как бы не хотело сделать больше, не может этого.

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Глава немецкого правительства хочет поднять вопрос перераспределения нагрузки в вопросе оказания помощи Украине на саммите Европейского союза, который пройдёт 1 февраля. Шольц также добавил, что «сейчас наступил решающий момент» в российско-украинском конфликте.