Они поступят в государственный бюджет страны.

Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что украинский бюджет пополнился 850 тысячами долларов (~75 миллионов рублей) в результате изъятия активов у российского политика Владимира Сальдо и одной из фирм, принадлежавшей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

По словам украинского чиновника, это первый случай, когда украинские власти смогли получить выгоду от арестованных у россиян денег. Он также подчеркнул, что теперь будет продолжена работа по конфискации активов у лиц, внесённых в национальный санкционный список.

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Украинские власти планируют изымать замороженные средства, доходы, имущество у украинских граждан и иностранных фигурантов санкционного списка, которые попали в него по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Ранее издание Financial Times писало, что в Европейском союзе идут к согласию по передаче в специальный фонд определённой части замороженных российских активов. После решения об изъятии их планируют направить украинским властям для восстановления страны. Подобное решение поддерживают в Соединённых Штатах Америки.