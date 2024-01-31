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Nacvark
FT: В Евросоюзе согласны передать Украине часть средств от замороженных российских активов
Эти деньги уйдут на военную помощь.

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В последнее время вопрос передачи Украине замороженных российских активов на Западе встал ещё острее и есть вероятность, что он будет поддержан европейскими государствами даже несмотря на имеющиеся риски для Европейского союза и их валюты - евро.

По данным Financial Times, европейские государства единогласным решением поддержали передачу Украине части замороженных российских активов, тем самым сделав первый шаг к возможному их использованию для удовлетворения украинских военных нужд. В частности речь идёт об активах в бельгийском депозитарии Euroclear, где российские власти хранили 191 миллиард из 260 миллиардов евро, замороженных после начала боевых действий на украинских территориях.

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Издание указывает на то, что новое соглашение лишает акционеров права на выплаты с депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов России, пока в Европейском союзе не сойдутся на договорённостях о перенаправлении денег в специальной фонд для адресной поддержки Украины.

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Ранее в Соединённых Штатах Америки поддержали меру по передачи российских активов Украине, но американские власти не смогут принять решение такого уровня единогласно, так как основная часть инвестиций России располагается в европейских банках (в Бельгии и Швейцарии)

#украина #евросоюз
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