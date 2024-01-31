Их поставка была анонсирована в феврале прошлого года.

В феврале прошлого года Соединённые Штаты Америки объявили о намерениях поставить Украине высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB, запускаемые с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Однако контракт на производство ракет был подписан только в марте 2023 года и сроки поставок сдвинулись.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) - боеприпас, разработанный компаниями Boeing и Saab Group, представляющий собой модифицированную бомбу малого диаметра (SDB) с реактивным двигателем.

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Издание Politico пишет, что уже сегодня Вооружённые силы Украины могут получить новые американские ракеты в рамках анонсированной в феврале поставки. Текущая партия GLSDB разрабатывалась специально для украинской армии.

Источник издания объясняет, что поставка новых ракет расширит возможности украинских военных в нанесении глубоких ударов, дополнив их огневой арсенал дальнего действия.

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Примечательно, что GLSDB наземного базирования до сих пор не стоит на вооружении американской армии, а поставляемый украинцам вариант проходил испытания только в прошлом году. Аналогичная бомба имеется только на вооружении Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки и она, соответственно, воздушного базирования.