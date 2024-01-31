Всё, чего добилась Украина и могла добиться, может быть оборвано из-за отсутствия поставок оружия.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на пресс-конференции с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что уже сейчас можно заметить в зоне боевых действий последствия прекращения американской военной помощи.

По словам американского чиновника, всё, чего добилась украинская армия за эти годы, и чего ещё могла добиться, может быть поставлено под угрозу из-за отсутствия поставок оружия.

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Стоит напомнить, что последний пакет военной помощи был передан Украине 27 декабря 2023 года и после этого Белый дом больше не в состоянии продолжать оказание поддержки стране из-за отсутствия ассигнованных Конгрессом финансовых средств. Американское правительство пытается согласовать с парламентом выделение средств, но столкнулось с большим давлением со стороны республиканцев, в частности сторонников экс-президента Дональда Трампа.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что немецкое правительство не должно в одиночку нести на себе ношу по поддержке Украины. Он призвал другие европейские страны активизировать свою поддержку украинцев и этот вопрос будет поднят на саммите Европейского союза, который пройдёт 1 февраля 2024 года.